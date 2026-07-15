15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Amasya ve Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Tekirdede Şehitliği'nde düzenlenen programda şehit kabirlerine karanfil bırakılarak Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Önder Bakan, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin hain darbe girişimine karşı destansı bir direnişle demokrasiye olan bağlılığını kanıtladığını vurguladı.

Karanlık gecenin milletin iradesiyle aydınlığa kavuştuğunu belirten Bakan, "10. yılını idrak ederken demokrasinin bizi ortak paydada buluşturan en güçlü değerimiz olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop'ta "İrade Bizim Zafer Bizim" sergisi açıldı

Sinop'ta ise etkinlikler kapsamında "İrade Bizim Zafer Bizim" sergisi düzenlendi.

Sinop BİST Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışı, Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir'in katılımıyla yapıldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen katılımcılar, resimler hakkında bilgi aldı.