15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
15.07.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya ve Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Amasya ve Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Tekirdede Şehitliği'nde düzenlenen programda şehit kabirlerine karanfil bırakılarak Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Önder Bakan, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin hain darbe girişimine karşı destansı bir direnişle demokrasiye olan bağlılığını kanıtladığını vurguladı.

Karanlık gecenin milletin iradesiyle aydınlığa kavuştuğunu belirten Bakan, "10. yılını idrak ederken demokrasinin bizi ortak paydada buluşturan en güçlü değerimiz olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop'ta "İrade Bizim Zafer Bizim" sergisi açıldı

Sinop'ta ise etkinlikler kapsamında "İrade Bizim Zafer Bizim" sergisi düzenlendi.

Sinop BİST Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışı, Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir'in katılımıyla yapıldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen katılımcılar, resimler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Amasya, Güncel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Netanyahu, İsrail Meclisi’nde “Utan“ sloganlarıyla protesto edildi Netanyahu, İsrail Meclisi'nde "Utan" sloganlarıyla protesto edildi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro’ya transfer oluyor 4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı Türk yıldızı takımına getiriyor Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 16:24:42. #7.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.