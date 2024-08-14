Amasya'ya deprem öncü işaretleri izleme istasyonları kuruluyor - Son Dakika
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Amasya'ya deprem öncü işaretleri izleme istasyonları kuruluyor

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Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile Doğa Hareketler Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday arasında şehirde kurulacak istasyonlarla deprem hareketlerinin 24 saat izlenmesi için protokol imzalandı.

14.08.2024 17:59  Güncelleme: 19:28
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(AMASYA)- Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile Doğa Hareketler Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday arasında şehirde kurulacak istasyonlarla deprem hareketlerinin 24 saat izlenmesi için protokol imzalandı.

Amasya Beleiyesi, fayların hareketleri ve jeofiziksel parametrelerinin gözlenerek risk hesaplamalarının yapılması için Doğa Hareketler Araştırma Derneği (DOHAD), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile Doğa Hareketler Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday arasında "deprem öncü işaretleri izleme istasyonu kurulumu ve değerlendirilmesine" ilişkin protokol imzalandı. Protokolle afet zararlarının azaltılması için İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ile Deprem Tahmin Sistemi Proje Grubu'nun geliştirdiği Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ve Doğa Hareketler Araştırma Derneği'nin "Çoklu parametre izleme yöntemi" ile il sınırları içerisinde bulunan Boğazköy, Yeşilyenice ve Karasenir üzerinde bulunan fayların hareketleri ve jeofiziksel parametreleri gözlenecek.

"Amasya'ya deprem öncü işaretleri izleme istasyonları kuruluyor"

Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Amasya'da fayların jeolojik hareketlerinin yakından izlenmesi, muhtemel depremlerin tahmin edilebilmesi ve deprem zararının en aza indirilmesi amacıyla deprem öncü işaretleri izleme istasyonları kurulumu ve değerlendirilmesine ilişkin, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ile belediyemiz arasında protokol imzaladık. Boğazköy, Yeşilyenice ve Karasenir Mahallesi'nde yapımına başlanacak deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarında ölçümleri izleyeceğiz" dedi.

Protokol kapsamında Boğazköy, Yeşilyenice ve Karasenir mahallelerinde deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA

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