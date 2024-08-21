Amatör balıkçılar dev yayın balığı yakaladı

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ADANA'da amatör balıkçılar oltayla 45 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Kozan'da Aladağ ilçesine giden amatör balıkçı Gökhan Güçlü ile arkadaşları tekneyle Sanibey Barajında balık avına çıktı. Bir süre sonra Güçlü'nün oltasına yayın balığı takıldı. 1,5 metre uzunluğundaki 45 kilo ağırlığındaki balık, yaklaşık yarım saat süren çabayla tekneye çıkartıldı.

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: ADANA,