Amatör seslerin beğeni topladığı 'Sen de Söyle' yarışmasının finali gerçekleşti - Son Dakika
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Amatör seslerin beğeni topladığı 'Sen de Söyle' yarışmasının finali gerçekleşti

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Sen de Söyle' yarışmasının finali, on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Yarışmanın finalistleri Özge Polat ve Sefa Karakuş oldu.

27.08.2024 20:28
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Sen de söyle yarışmasında amatör sesler beğeni topladı

ERZURUM - Türkiye Kültür Yolu Festivali, ünlü sanatçıların yanı sıra amatör müzisyenlere de sahnelerini açıyor. Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Sen de Söyle" yarışmasının finali, on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Her şehirde amatör sesleri halkla buluşturmayı hedefleyen "Sen de Söyle" yarışmasının ikincisi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Onlarca amatör şarkıcının katıldığı yarışmanın finalistleri Özge Polat ve Sefa Karakuş oldu. Yarışmanın finali, Alişan konseri öncesinde Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda halkın oylarıyla belirlendi. Özge Polat, Tutam Yar Elinden, Sefa Karakuş ise Kırmızı Gül Demet Demet türkülerini ana sahnede on binlerce kişinin karşısında söyledi. 2681 oyun kullanıldığı yarışmada, yüzde 56 oy oranıyla Müzik Öğretmeni Özge Polat birinci seçildi. Polat birinci şeçildikten sonra alkışlar eşliğinde tekrar sahneye çıkarak bir kez daha birinci olduğu şarkıyı seslendirdi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Festival, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amatör seslerin beğeni topladığı 'Sen de Söyle' yarışmasının finali gerçekleşti - Son Dakika
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