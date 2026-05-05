Amatör Spor Kulüpleri Toplantısı Sinop\'ta

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından düzenlenen Bölgesel Amatör Spor Kulüpleri Başkanları Toplantısı'nın 12'ncisi Sinop'ta gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde, Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ev sahipliğinde yapılan toplantıya, TASKK Genel Başkanı Şener Aydın, Sinop ASKF Başkanı ve TASKK Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Özhan ile bölgedeki 8 ilin ASKF başkanları katıldı.

Toplantıda, amatör spor kulüplerinin ekonomik sorunları, tesisleşme ihtiyaçları ile gençlerin suça sürüklenmesini önlemede sporun rolü ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Özhan, Karadeniz'in "gerdanlığı" olarak nitelendirdiği Sinop'ta bölge başkanlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

TASKK Genel Başkanı Aydın ise toplantıların amacının sahadaki sorunları yerinde tespit etmek olduğunu belirterek, "Bu nedenle illeri onarlı gruplar halinde gezerek, başkanlarımızı birebir dinliyoruz. Saha sorunlarından hakem ve antrenör problemlerine kadar her konuyu not alıp Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iletiyoruz." dedi.

Amatör sporun gençler için önemli bir sosyal güç olduğunu vurgulayan Aydın, "14-15 yaşındaki çocuklarımıza biz dokunmazsak, birileri mutlaka dokunuyor. Bizim derdimiz sadece futbolcu yetiştirmek değil, vatanına faydalı polis, doktor, iyi bir evlat ve iyi bir insan kazandırmaktır." diye konuştu.

Aydın, amatör sporun önündeki en büyük engellerden birinin ekonomik sorunlar olduğunu dile getirerek, "Amatör spor tamamen bir sevda ve aşk işi. Dolayısıyla tüm zorluklara rağmen devletin ve federasyonun desteğiyle bu sorunları aşmak için gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantı, bölge başkanlarının illerindeki tesisleşme ve sportif faaliyetlere ilişkin sunumlarıyla sona erdi.