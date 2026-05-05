Amatör Spor Kulüpleri Toplantısı Sinop'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amatör Spor Kulüpleri Toplantısı Sinop'ta

Amatör Spor Kulüpleri Toplantısı Sinop\'ta
05.05.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TASKK'in düzenlediği toplantıda amatör sporun sorunları ve gençler için önemi ele alındı.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından düzenlenen Bölgesel Amatör Spor Kulüpleri Başkanları Toplantısı'nın 12'ncisi Sinop'ta gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde, Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ev sahipliğinde yapılan toplantıya, TASKK Genel Başkanı Şener Aydın, Sinop ASKF Başkanı ve TASKK Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Özhan ile bölgedeki 8 ilin ASKF başkanları katıldı.

Toplantıda, amatör spor kulüplerinin ekonomik sorunları, tesisleşme ihtiyaçları ile gençlerin suça sürüklenmesini önlemede sporun rolü ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Özhan, Karadeniz'in "gerdanlığı" olarak nitelendirdiği Sinop'ta bölge başkanlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

TASKK Genel Başkanı Aydın ise toplantıların amacının sahadaki sorunları yerinde tespit etmek olduğunu belirterek, "Bu nedenle illeri onarlı gruplar halinde gezerek, başkanlarımızı birebir dinliyoruz. Saha sorunlarından hakem ve antrenör problemlerine kadar her konuyu not alıp Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iletiyoruz." dedi.

Amatör sporun gençler için önemli bir sosyal güç olduğunu vurgulayan Aydın, "14-15 yaşındaki çocuklarımıza biz dokunmazsak, birileri mutlaka dokunuyor. Bizim derdimiz sadece futbolcu yetiştirmek değil, vatanına faydalı polis, doktor, iyi bir evlat ve iyi bir insan kazandırmaktır." diye konuştu.

Aydın, amatör sporun önündeki en büyük engellerden birinin ekonomik sorunlar olduğunu dile getirerek, "Amatör spor tamamen bir sevda ve aşk işi. Dolayısıyla tüm zorluklara rağmen devletin ve federasyonun desteğiyle bu sorunları aşmak için gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantı, bölge başkanlarının illerindeki tesisleşme ve sportif faaliyetlere ilişkin sunumlarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amatör Spor Kulüpleri Toplantısı Sinop'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:33:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Amatör Spor Kulüpleri Toplantısı Sinop'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.