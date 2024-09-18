Amazon'da Tarihi Kuraklık

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Amazon havzasında etkili olan kuraklık nedeniyle bölgedeki bazı nehirlerin su seviyelerinin tarihindeki en düşük seviyeye indiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Brezilya Jeoloji Servisinin yayınladığı raporda, normalde ortalama 3,32 metre olan Madeira Nehri'nin su seviyesinin Porto Velho kentinde 48 santimetreye kadar gerilediği aktarıldı.

Raporda, Amazon havzasındaki bir diğer nehir Solimoes'ta da su seviyesinin tarihteki en düşük seviyesine indiği kaydedildi.

Brezilya Ulusal Doğal Afet Uyarı ve Gözlem Merkezi (Cemaden), ülkede yüzden fazla bölgede 5 aydan fazla süredir yağmur yağmadığını belirterek, Amazon havzasındaki kuraklığın kayıtlara geçen "en yoğun ve en yaygın" kuraklık olduğunu açıkladı.

Kuraklığa neden olan etkenler arasında küresel ısınma, bölgedeki ormansızlaşma ve 2023'te etkisini hissettiren El Nino hava olayı gösteriliyor.