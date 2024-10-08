Amazonlar'da Heyelan: 200 Kişi Kayboldu

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RİO DE JANEİRO, 8 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'nın Amazonlar eyaletine bağlı Manacapuru kentinin liman bölgesinde meydana gelen heyelanda yaklaşık 200 kişinin toprak altında kalmış olmasından endişe ediliyor.

Rio de Janeiro Eyaleti Askeri İtfaiye Teşkilatı, Pazartesi günü Amazon Nehri'nin kıyısında bulunan Terra Preta Limanı arazisinin bir bölümünde bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldiğini söyledi. Bölgede devam eden inşaata rağmen kilit öneme sahip bir ulaşım noktası olan limanın çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Heyelan anında bölgede mal yükleme ve boşaltmakla meşgul 200'den fazla kişi olduğu tahmin ediliyor. İlk belirlemelere göre yüzer durumdaki bir teknede bulunan bir ailenin toprak altında kaldığı teyit edildi. Amazon Nehri'nin sularında tekne, boru, ev ve araç parçaları da tespit edildi.

Toprak kaymasının, Amazon bölgesini etkisi altına alan şiddetli kuraklık yüzünden daha da artan kıyı erozyonuyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Manacapuru kent konseyi yayımladığı açıklamayla kazadan duydukları üzüntüyü bildirerek, Sivil Savunma, Askeri İtfaiye Teşkilatı ve diğer kurumların, mahsur kalanları kurtarmak üzere olay yerinde yoğun çalışma yürüttüğünü kaydetti.