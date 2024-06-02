Ambarlı Limanı\'nda 28 konteyner denize düştü

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BEYLİKDÜZÜ Ambarlı Limanı'nda, yük taşıyan gemiden 28 konteyner denize düştü. Vinçlerle bir kısmı denizden alınan konteynerlerin kurtarılma çalışması devam ediyor.

Olay, saat 19.20 sıralarında, Ambarlı Marport Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 'MEDKON RİZE' isimli yük gemisinden 28 konteyner, bilinmeyen nedenle denize düştü. Konteynerlerden 8'i denizden alınırken, diğer konteynerleri kurtarma operasyonunun devam ettiği öğrenildi. Liman, geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Limanda, gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.