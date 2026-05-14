Ambulans Anahtarı Kayboldu, Hasta Hayatını Kaybetti

14.05.2026 14:39
Adana'da ambulansın anahtarının kaybolması nedeniyle hastaneye geç giden hasta vefat etti.

ADANA'da Yüreğir ilçesinde rahatsızlanan Mehmet Kepir'in (51), hastaneye götürülmek için alındığı ambulansın anahtarı kaybolunca yarım saat sonra gelen ikinci ambulansla hastaneye götürürken yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Kepir'in dini nikahla birlikte yaşadığı Şengül Ayağ (38) ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü iddialarla ilgili inceleme başlattı.

Olay, 7 Mart günü sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde rahatsızlanıp yere yığılan Mehmet Kepir için ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, battaniyeye sarılı halde bulunan Kepir'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa aldı. İddiaya göre bu sırada ambulansın anahtarı kayboldu. Çevredekilerin de katıldığı aramalarda anahtar bulunamayınca başka bir ambulans çağrıldı.

Yaklaşık yarım saat sonra Mehmet Kepir, gelen ikinci ambulansa aktarılıp, hastaneye götürüldü. Ancak kalp krizi geçirdiği belirlenen Mehmet Kepir, yolda hayatını kaybetti. Götürüldüğü en yakın özel hastanede 'doğal ölüm' raporu verilen Mehmet Kepir'in cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kepir'i hastaneye götürmek için oturduğu 3 katlı binanın önüne gelen ambulanstaki sağlık görevlilerin anahtarı aradıkları anlar hastanın başka ambulansa taşınması güvenlik kamerasına yansıdı. Aile, güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak alıp, Adana Cumhuriyet Savcılığı'na 'ihmal' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü de iddialarla ilgili inceleme başlattı.

Eşinin ihmaller sonucu yaşamını yitirdiğini öne süren Kepir'in 1 çocuk annesi dini nikahlı birlikte yaşadığı Şengül Ayağ, olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Ayağ, "Ambulans gelinceye kadar eşimi battaniyeye sarıp aşağı indirdik. Görevli sağlık personeli ilk müdahaleyi yapıp, eşimi ambulansa aldılar. Bu sırada anahtarı kaybetmişler, yarım saat aradık bulamadık, bu sırada gelen ikinci ambulansa eşimi taşıdık. Eşim yolda hayatını kaybetmiş. Eşimin ölümünde ihmali olanlardan şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: DHA

