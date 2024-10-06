Ambulans Şoförü Bilan Talaş\'ın Cenazesi Memleketine Gönderildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde kamyonetle çarpışan aracına bakarken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ambulans şoförü Bilan Talaş'ın (45) cenazesi memleketine gönderildi.
Talaş'ın İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün Narlıdere ilçesinde bulunan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığının bahçesine getirildi.
İzmir İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Burak Öztop, burada Bilan Talaş'ın yakınlarına taziyelerini iletti.
Kılınan cenaze namazının ardından Talaş'ın naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze arabasına taşındı.
Tören sırasında bazı 112 çalışanlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Talaş'ın cenazesi, motosikletli sağlık ekipleri ve ambulanslar eskortluğunda İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na götürüldü.
Bir çocuk babası Bilan Talaş'ın cenazesinin yarın memleketi Bitlis'in Tatvan ilçesine toprağa verileceği öğrenildi.
Olay
Mustafa Navruz idaresindeki 09 U 1299 plakalı kamyonet, dün Torbalı ilçesi Yeşilköy mevkisinde Bilan Talaş yönetimindeki 35 ATK 049 plakalı ambulansa arkadan vurmuş, araçlarını kontrol etmek için inen Talaş ve Navruz'a, K.B. yönetimindeki 35 AE 1971 plakalı otomobil çarpmıştı.
Kazada ağır yaralanan Talaş ve Navruz, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirmişti.
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