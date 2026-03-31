Ambulans Uçakla Organ Nakli

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçağın, Ankara'da organ nakli bekleyen bir hasta için operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık, Ordu'dan alınan akciğer greftinin Ankara'daki hastaya ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık alanındaki lojistik desteğine ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçağımız ile Ankara'da organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza Ordu'dan akciğer grefti ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Hayat taşıyoruz. Kanatlarımız altındaki her can, en kutsal emanetimizdir" ifadelerine yer verildi.