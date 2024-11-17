Ambulansın Peşine Takan Sürücü Tehlikeye Attı

Pendik'te otomobiliyle ambulansın peşine takılarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
D-100 kara yolunda 34 CNU 621 plakalı otomobilin sürücüsü, vaka ihbarına giden ambulansın peşine takıldı.
Emniyet şeridi ihlali de gerçekleştiren sürücü, selektör yaparak ambulanstan yol istedi.
Otomobil sürücüsünün tehlikeli hareketleri, ambulans ekibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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