Amelebirliği'nden Madencilere Destek - Son Dakika
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Amelebirliği'nden Madencilere Destek

Amelebirliği, maden işçilerine 572 milyon lira destek sağladı ve sosyal güvenlik hizmetleri sunuyor.

04.05.2025 11:13
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Madencilere çeşitli yardım ve destekler için Türkiye'nin ilk sosyal güvenlik kuruluşu olarak Zonguldak'ta kurulan Amelebirliği, sağladığı desteklerle iyi ve kötü günlerinde üyelerinin yanında yer alıyor.

Havza-i Fahmiye olarak bilinen taş kömürü havzasının sınırları içerisinde çalışan maden işçilerinin haklarını korumak amacıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 22 Temmuz 1923'te Türkiye'nin ilk sosyal güvenlik kuruluşu olarak kurulan Amelebirliği, uzun yıllar maden işçilerine sosyal güvenlik, sağlık, sendika ve iş güvenliği konusunda eğitim hizmetleri verdi.

İlerleyen yıllarda bu hizmetleri, kurulan ihtisas kurumlarına devreden Amelebirliği, 1980 yılından itibaren bugünkü yapısıyla üyelerine sosyal yardımlar sunan biriktirme ve yardımlaşma sandığı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Günümüzde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ???????çalışmalarına devam eden Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, 11 bin 36 üyesine son 16 ayda "son yardım", "ödünç para", "öğrenim yardımı", "iş kazaları ölüm aylığı", "iş kazaları öğrenim yardımı", "cenaze defin", "evlenme" ve "doğum" olmak üzere tüm yardım kalemlerinde toplam 572 milyon lira destek sağladı.

"Her zaman maden işçilerinin yanındayız"

Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, AA muhabirine, Amelebirliğinin taş kömürü havzasının sınırları içerisinde çalışan maden işçilerini her yönden korumak amaçlı kurulmuş ülkenin köklü kuruluşlarından olduğunu söyledi.

Amelebirliğinin Türkiye'nin modern anlamda ilk sosyal güvenlik ve yardım kuruluşu olarak çalışma hayatının temeli olduğunu kaydeden Köktürk, 102 yıl sonra kurum tarihinde ilk kez Amelebirliği yönetim organlarında Bakanlığı temsilen çalışma genel müdürü ve iş sağlığı güvenliği genel müdürünün aynı anda görev aldığını belirtti.

Köktürk, şöyle devam etti:

"Böylesine anıt bir kuruma verdiği değer için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyanın en hassas iş kolunda, yerin metrelerce altında alın teriyle ekmeğini kazanan maden işçilerimiz şundan emin olsunlar ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm kararlarımızda, uygulamalarımızda öncelikle kendilerinin menfaatleri doğrultusunda kararlılıkla çalışacağız."

Sandığı uzun vadede güçlü şekilde yaşatabilmek için bir ilki başlattıklarını dile getiren Köktürk, "2024 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile sürdürebilir protokol imzalayarak özellikle mali konularda çağımızın gereği olarak aklın ve bilimin rehberliğinde yol almaya başladık." dedi.

Maden işçiliğinin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğuna dikkati çeken Köktürk, sandık olarak her zaman maden işçilerinin yanlarında olduklarını vurguladı.

Köktürk, madencilere çeşitli kalemlerde destek sağlandığını belirterek, "2024 ve 2025 yıllarında 11 bin 36 üyemize toplamda 572 milyon lira destek sağladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amelebirliği'nden Madencilere Destek - Son Dakika

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