Amerikalı Kadınlar İsrailli Askerlerin Filistinli Kadınlara Yönelik Davranışlarını İğrenç Buluyor

Amerikalı kadınlar, İsrailli askerlerin Gazze'de ele geçirdikleri evlerde hemcinslerinin iç çamaşırlarıyla çektikleri ve yayımladıkları içeriklerin de bulunduğu Filistinli kadınlara yönelik davranışlarının "iğrenç" olduğunu düşünüyor.
Amerikalı kadınlar, İsrailli askerlerin Filistinli hemcinslerine yönelik tavırlarına ilişkin AA muhabirine konuştu.
İsrailli askerlerin Gazze'de ele geçirdikleri evlerde kadınların iç çamaşırlarıyla çektikleri ve yayımladıkları içerikleri eleştiren ve korkunç bulan 15 yaşındaki öğrenci Abby Mizan, "İsrail askerlerinin Gazzeli kadınları, Filistinli gençleri, çocukları umursamadıklarını gösterdiklerini görmek çok iğrenç." ifadesini kullandı.
Bu davranışın normalleştirilmesinin endişe verici olduğunu söyleyen Mizan, "Kadınlar, diğer yabancı ülkelerden ve ABD hükümetinden hiçbir tepki gelmeden, kamuoyu önünde bu kadar kolay alay konusu olabiliyorlar." dedi.
20 yaşındaki Amerikalı öğrenci Joey Katzenell de ABD hükümetinin "Gazze'deki soykırımı" desteklemesinin iğrenç ve dünyanın bunu izlemekle yetinmesinin inanılmaz olduğunu vurguladı.
Sosyal medyadaki videoların iğrenç olduğunu kaydeden Katzenell, "Tarih boyunca yaşanan korkunç soykırımlardan sonra 'Bir daha asla!' dedik ancak gördüğümüz tam olarak bu." şeklinde konuştu.
"İsrail ordusu, Filistinli kadınlara insan muamelesi yapmıyor"
53 yaşındaki Filistin asıllı Amerikalı Soraya Musa da İsrail ordusunun Filistinli kadınları aşağıladığını ve onlara insan muamelesi yapmadığını düşündüğünü söyledi.
Musa, "Amerika'daki ana akım medyanın bundan bahsetmesini, kadınların nasıl insan yerine konulmadığını konuştuğunu görmeyi çok isterdim." yorumunu yaptı.
Filistinli kadınların sağlık hizmetlerinden yoksun tutularak, çocukları öldürülerek ve açlık çektirilerek gaddarca muameleye maruz bırakıldığına dikkati çeken Musa, "Tüm bunlar, savaş suçu ancak Amerikan halkında bir öfke göremiyorum." dedi.
"Sosyal medyadaki görüntüler dünyadaki tüm kadınlara saygısızlık"
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren 23 yaşındaki Hannah Nelson da erkeklerin bununla ilgili şaka yapmasını iğrenç bulduğunu söyledi.
27 yaşındaki Sarah Gorman da sosyal medyadaki görüntülerin dünyadaki tüm kadınlara saygısızlık olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Gorman, "(Görüntüler) Kadınlara ya da onların duygularına saygı duymadıklarını gösteriyor. Bunun iğrenç ve yanlış olduğunu söyleyebilirim." dedi.
"İsrailli askerler cezalandırılmalı"
Gazzeli kadınların halihazırda çok büyük zorluklarla yüzleştiklerine dikkati çeken 46 yaşındaki Makeba Briscoe, "Tüm zorluklara bir de bunu neden ekliyorlar? Orada insanları korumak için varlar, dalga geçmek için değil. Bunun kendi aileleri ya da kendilerinin başına gelmesini istemezlerdi." sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Briscoe, ayrıca bunu yapan İsrailli askerlerin cezalandırılmalarının gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.
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