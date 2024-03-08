Amerikalı Kadınlar İsrailli Askerlerin Filistinli Kadınlara Yönelik Davranışlarını İğrenç Buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amerikalı Kadınlar İsrailli Askerlerin Filistinli Kadınlara Yönelik Davranışlarını İğrenç Buluyor

Amerikalı kadınlar, İsrailli askerlerin Gazze'de ele geçirdikleri evlerde hemcinslerinin iç çamaşırlarıyla çektikleri ve yayımladıkları içeriklerin de bulunduğu Filistinli kadınlara yönelik davranışlarının 'iğrenç' olduğunu düşünüyor. İsrailli askerlerin bu tavrı normalleştirmesinin endişe verici olduğunu belirten Amerikalı kadınlar, bu duruma tepki gösterilmediğini ve kadınların alay konusu olabildiğini ifade ediyor. Ayrıca, İsrailli askerlerin Filistinli kadınlara insan muamelesi yapmadığı ve onları aşağıladığı da vurgulanıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin dünyadaki tüm kadınlara saygısızlık olduğu düşünülüyor ve İsrailli askerlerin cezalandırılması gerektiği belirtiliyor.

08.03.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikalı kadınlar, İsrailli askerlerin Gazze'de ele geçirdikleri evlerde hemcinslerinin iç çamaşırlarıyla çektikleri ve yayımladıkları içeriklerin de bulunduğu Filistinli kadınlara yönelik davranışlarının "iğrenç" olduğunu düşünüyor.

Amerikalı kadınlar, İsrailli askerlerin Filistinli hemcinslerine yönelik tavırlarına ilişkin AA muhabirine konuştu.

İsrailli askerlerin Gazze'de ele geçirdikleri evlerde kadınların iç çamaşırlarıyla çektikleri ve yayımladıkları içerikleri eleştiren ve korkunç bulan 15 yaşındaki öğrenci Abby Mizan, "İsrail askerlerinin Gazzeli kadınları, Filistinli gençleri, çocukları umursamadıklarını gösterdiklerini görmek çok iğrenç." ifadesini kullandı.

Bu davranışın normalleştirilmesinin endişe verici olduğunu söyleyen Mizan, "Kadınlar, diğer yabancı ülkelerden ve ABD hükümetinden hiçbir tepki gelmeden, kamuoyu önünde bu kadar kolay alay konusu olabiliyorlar." dedi.

20 yaşındaki Amerikalı öğrenci Joey Katzenell de ABD hükümetinin "Gazze'deki soykırımı" desteklemesinin iğrenç ve dünyanın bunu izlemekle yetinmesinin inanılmaz olduğunu vurguladı.

Sosyal medyadaki videoların iğrenç olduğunu kaydeden Katzenell, "Tarih boyunca yaşanan korkunç soykırımlardan sonra 'Bir daha asla!' dedik ancak gördüğümüz tam olarak bu." şeklinde konuştu.

"İsrail ordusu, Filistinli kadınlara insan muamelesi yapmıyor"

53 yaşındaki Filistin asıllı Amerikalı Soraya Musa da İsrail ordusunun Filistinli kadınları aşağıladığını ve onlara insan muamelesi yapmadığını düşündüğünü söyledi.

Musa, "Amerika'daki ana akım medyanın bundan bahsetmesini, kadınların nasıl insan yerine konulmadığını konuştuğunu görmeyi çok isterdim." yorumunu yaptı.

Filistinli kadınların sağlık hizmetlerinden yoksun tutularak, çocukları öldürülerek ve açlık çektirilerek gaddarca muameleye maruz bırakıldığına dikkati çeken Musa, "Tüm bunlar, savaş suçu ancak Amerikan halkında bir öfke göremiyorum." dedi.

"Sosyal medyadaki görüntüler dünyadaki tüm kadınlara saygısızlık"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren 23 yaşındaki Hannah Nelson da erkeklerin bununla ilgili şaka yapmasını iğrenç bulduğunu söyledi.

27 yaşındaki Sarah Gorman da sosyal medyadaki görüntülerin dünyadaki tüm kadınlara saygısızlık olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Gorman, "(Görüntüler) Kadınlara ya da onların duygularına saygı duymadıklarını gösteriyor. Bunun iğrenç ve yanlış olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"İsrailli askerler cezalandırılmalı"

Gazzeli kadınların halihazırda çok büyük zorluklarla yüzleştiklerine dikkati çeken 46 yaşındaki Makeba Briscoe, "Tüm zorluklara bir de bunu neden ekliyorlar? Orada insanları korumak için varlar, dalga geçmek için değil. Bunun kendi aileleri ya da kendilerinin başına gelmesini istemezlerdi." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Briscoe, ayrıca bunu yapan İsrailli askerlerin cezalandırılmalarının gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amerikalı Kadınlar İsrailli Askerlerin Filistinli Kadınlara Yönelik Davranışlarını İğrenç Buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Diyarbakır'da Kadınlar Günü'nde Yüzme Yarışması Düzenlendi
    16:53 Diyarbakır'da Kadınlar Günü'nde Yüzme Yarışması Düzenlendi

    Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yüzme yarışmasında, profesyonel yüzücülerin yanı sıra ev kadınları da yer aldı. Türkiye Yüzme Federasyonu Diyarbakır İl Temsilci Adnan Yıldırım, böyle bir organizasyonun ilk defa gerçekleştirildiğini belirtti. Yarışmada dereceye girenlere madalya verildi.

  • Bitlis'te ADEM, Kadın Kursiyerlerin Gününü Kutladı
    16:53 Bitlis'te ADEM, Kadın Kursiyerlerin Gününü Kutladı

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi (ADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın kursiyerlerin gününü kutladı. ADEM Müdürü Hatice Piral ve kadın polisler, ADEM'deki kadın kursiyerlere karanfil dağıtarak günlerini kutladı. Program, ikramlar ve hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

  • Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te snowboard banked slalomda madalya alan sporcular belli oldu
    16:52 Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te snowboard banked slalomda madalya alan sporcular belli oldu

    Erzurum'da gerçekleştirilen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) yapılan snowboard banked slalom yarışlarında madalya kazanan sporcular belirlendi. Erkeklerde Çinli Bin Yang altın, İtalyan Thomas Belingheri gümüş ve Güney Koreli Yongseok Choi bronz madalya elde etti. Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao altın, aynı ülkeden Lulu Wang gümüş ve Avusturyalı Lisa Zoerweg bronz madalya kazandı.

  • Hatay'ın Belen ilçesinde Dilimizin Zenginlikleri Projesi tanıtıldı
    16:52 Hatay'ın Belen ilçesinde Dilimizin Zenginlikleri Projesi tanıtıldı

    Belen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda gerçekleştirilen Dilimizin Zenginlikleri Projesi sergisi, kültürel değerler, yöresel yemekler ve kıyafetlerin tanıtıldığı bir etkinlik oldu. Sergiye Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da katıldı.

  • Adana'da seyir halindeki cip alev aldı
    16:51 Adana'da seyir halindeki cip alev aldı

    Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan cip, kullanılamaz hale geldi. Pozantı-Akçatekir kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 EDN 437 plakalı cip, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Aracını sağa çeken sürücü ile beraberindeki 4'ü çocuk 6 kişi cipten indi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında cip, kullanılamaz hale geldi.

  • Kütahya'da Kadınlar İsrail'in Saldırılarına Karşı Yürüdü
    16:51 Kütahya'da Kadınlar İsrail'in Saldırılarına Karşı Yürüdü

    Kütahya'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Gazzeli hemcinsleri için yürüdü. Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Gazze'de saldırılar sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Grup, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama dur demek için bir araya geldiklerini belirterek, sloganlar eşliğinde seslerini duyurdu.

  • Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bünyan'da Vatandaşlarla Buluştu
    16:51 Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bünyan'da Vatandaşlarla Buluştu

    Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Bünyan ilçesinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinledi.

  • İzmit'te Emzirme ve Bebek Bakım Kabini Hizmete Açıldı
    16:51 İzmit'te Emzirme ve Bebek Bakım Kabini Hizmete Açıldı

    İzmit Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği ortaklığında BELSA Plaza önünde emzirme ve bebek bakım kabini hizmete açıldı. Annelerin sosyal hayata daha fazla empoze olabilmeleri için sağlanan bu hizmet, annelerin bebeklerinin bakımlarını güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak.


16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
13:40 Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?
13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
14:49 Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 16:50:06. #1.13#
SON DAKİKA: Amerikalı Kadınlar İsrailli Askerlerin Filistinli Kadınlara Yönelik Davranışlarını İğrenç Buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement