Amerikan Kızılhaçı'ndan Kan Stoku Krizi İlanı

Amerikan Kızılhaçı, ülkedeki kan stoklarının en düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle 150 yıllık tarihinde ikinci kez "kriz" durumu ilan etti.

Amerikan Kızılhaçında görevli Dr. Courtney Lawrence, konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, orman yangınları ve aşırı sıcaklar gibi birden fazla etkenin, kan stoklarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Kan stoklarının geçen ay yüzde 25 azaldığını aktaran Lawrence, krizin, araç kazalarının çoğalması ve açık havada daha fazla vakit geçirilmesine bağlı olarak kan nakli gerektiren yaralanmaların arttığı yaz dönemine denk geldiğini söyledi.

Lawrence, ABD'deki kan tedarikinin yaklaşık yüzde 40'ını sağlayan en büyük tedarikçi konumundaki Amerikan Kızılhaçının, yılın bu dönemine kıyasla normalden yaklaşık 3 bin 500 ünite daha fazla kan dağıtımı yaptığını ifade etti.

Amerikan Kızılhaçı, internet sitesinde, kan stoklarının en düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle 150 yıllık tarihinde ikinci kez "kriz" durumu ilan etti. Lawrence de buna dair, "Kanın sınırlı bir raf ömrü olduğu ve son kullanma tarihi dolduğu için çok önceden stok yapma imkanımız bulunmuyor." dedi.

Tüm kan gruplarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Lawrence, özellikle 0 Rh pozitif kan grubuna olan talebin yüksek olduğunun altını çizdi.

Ameliyatlar etkilenebilir

Görüştüğü hastanelerin bu krizin rutin ameliyatları etkileyebileceğini değerlendirdiğini aktaran Lawrence, bazı sağlık kuruluşlarının "acil durumları destekleyecek kadar kan stoklayamamaları halinde hastaları başka travma merkezlerine yönlendirmeyi" düşündüğünü dile getirdi.

Lawrence, ABD'deki yüksek sıcaklıklar nedeniyle insanların dışarı çıkma konusunda daha çekingen davrandığını, kan bağışı kampanyası düzenlemeyi planlayan bazı tesislerin ise güvenli ve konforlu bir ortam sağlayamadığını sözlerine ekledi.

Amerikan Kızılhaçı, tarihindeki ilk kan stoku krizini Kovid-19 salgını ve ağır kış şartlarının yaşandığı Ocak 2022'de ilan etmişti.

Kan stokları Kanada'da da düştü

Kanada Kan Hizmetleri de kan stoklarının haziran ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 20 gerilediğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Son 6 haftada bağış randevuları beklenenin altında kaldı. Bu durum, hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut envanterin kullanılması zorunluluğunu doğurdu." ifadelerine yer verildi.