Amerikan Kızılhaçı'ndan Kan Stoku Krizi İlanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amerikan Kızılhaçı'ndan Kan Stoku Krizi İlanı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Kızılhaçı, kan stoklarının düşmesi nedeniyle 150 yıl içinde ikinci kez 'kriz' ilan etti.

Amerikan Kızılhaçı, ülkedeki kan stoklarının en düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle 150 yıllık tarihinde ikinci kez "kriz" durumu ilan etti.

Amerikan Kızılhaçında görevli Dr. Courtney Lawrence, konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, orman yangınları ve aşırı sıcaklar gibi birden fazla etkenin, kan stoklarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Kan stoklarının geçen ay yüzde 25 azaldığını aktaran Lawrence, krizin, araç kazalarının çoğalması ve açık havada daha fazla vakit geçirilmesine bağlı olarak kan nakli gerektiren yaralanmaların arttığı yaz dönemine denk geldiğini söyledi.

Lawrence, ABD'deki kan tedarikinin yaklaşık yüzde 40'ını sağlayan en büyük tedarikçi konumundaki Amerikan Kızılhaçının, yılın bu dönemine kıyasla normalden yaklaşık 3 bin 500 ünite daha fazla kan dağıtımı yaptığını ifade etti.

Amerikan Kızılhaçı, internet sitesinde, kan stoklarının en düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle 150 yıllık tarihinde ikinci kez "kriz" durumu ilan etti. Lawrence de buna dair, "Kanın sınırlı bir raf ömrü olduğu ve son kullanma tarihi dolduğu için çok önceden stok yapma imkanımız bulunmuyor." dedi.

Tüm kan gruplarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Lawrence, özellikle 0 Rh pozitif kan grubuna olan talebin yüksek olduğunun altını çizdi.

Ameliyatlar etkilenebilir

Görüştüğü hastanelerin bu krizin rutin ameliyatları etkileyebileceğini değerlendirdiğini aktaran Lawrence, bazı sağlık kuruluşlarının "acil durumları destekleyecek kadar kan stoklayamamaları halinde hastaları başka travma merkezlerine yönlendirmeyi" düşündüğünü dile getirdi.

Lawrence, ABD'deki yüksek sıcaklıklar nedeniyle insanların dışarı çıkma konusunda daha çekingen davrandığını, kan bağışı kampanyası düzenlemeyi planlayan bazı tesislerin ise güvenli ve konforlu bir ortam sağlayamadığını sözlerine ekledi.

Amerikan Kızılhaçı, tarihindeki ilk kan stoku krizini Kovid-19 salgını ve ağır kış şartlarının yaşandığı Ocak 2022'de ilan etmişti.

Kan stokları Kanada'da da düştü

Kanada Kan Hizmetleri de kan stoklarının haziran ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 20 gerilediğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Son 6 haftada bağış randevuları beklenenin altında kaldı. Bu durum, hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut envanterin kullanılması zorunluluğunu doğurdu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amerikan Kızılhaçı'ndan Kan Stoku Krizi İlanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinden kaçan köpek, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı Sahibinden kaçan köpek, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Destici’den Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir partiye... Destici'den Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir partiye...
Güney Kore’de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Bakanlıktan bir markaya ait badminton seti için yasak kararı: Piyasadan toplatıldı Bakanlıktan bir markaya ait badminton seti için yasak kararı: Piyasadan toplatıldı
Yeni Parti’den Cemil Tugay’la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok Yeni Parti'den Cemil Tugay'la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok

12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 12:47:48. #7.12#
SON DAKİKA: Amerikan Kızılhaçı'ndan Kan Stoku Krizi İlanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.