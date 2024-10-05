Amersfoort Fahri Başkonsolosluğu Açıldı

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Türkiye'nin Amersfoort Fahri Başkonsolosluğu, Türkiye- Hollanda Dostluk Antlaşması'nın 100. yılında resmi törenle açıldı.

Açılış törenine Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy da katıldı.

Törende Büyükelçi Ünal, Türk bayrağını ve resmi belgeleri Fahri Başkonsolos Titus Kramer'e teslim etti.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye-Hollanda Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümü olan 16 Ağustos 2024 tarihinde faaliyete geçmesi planlanan ancak Fahri Başkonsolosumuzun geçirdiği bir kaza nedeniyle ertelenen sembolik açılış bugün yapılmıştır. Amersfoort Fahri Başkonsolosumuz Sayın Titus Kramer resmi olarak göreve başlamış olup Fahri Başkonsolosluğumuzun açılışı bugün yapılmıştır."

Açılışı yapan heyet, tören sonrası Fahri Başkonsolosluk binasını ziyaret etti.

Fahri Başkonsolosluğun açılışı, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Bu adım, Hollanda'daki Türk iş dünyası dahil iş camiasında karşılıklı işbirliğinin artırılması açısından önemli görülüyor.

Bu yıl, Türkiye ile Hollanda arasında 19 Ağustos 1964 tarihinde imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın 60'ıncı, 16 Ağustos'ta da 1924'te imzalanan Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünü olması sebebiyle öne çıkıyor.