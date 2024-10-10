Amfi Tiyatro Yenileme Çalışmaları Cumhuriyet Bayramı'na Kadar Tamamlanacak - Son Dakika
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Amfi Tiyatro Yenileme Çalışmaları Cumhuriyet Bayramı'na Kadar Tamamlanacak

Karadeniz Ereğli Belediyesi, büyük felaketten etkilenen Amfi Tiyatro'nun yenileme çalışmalarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar tamamlamayı hedefliyor. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yenilenen sahne alanının modern ve kullanışlı olacağını belirtti.

10.10.2024 11:16  Güncelleme: 12:06
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi, büyük felakette zarar gören Amfi Tiyatro'daki yenileme çalışmalarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar tamamlayacaklarını bildirdi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Amfi Tiyatro'nun tamamlanmasıyla sahildeki bütünlüğün sağlanacağını söyledi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, büyük felakette zarar gören ve batan geminin parçaları söküldükten sonra yenileme çalışmalarının başladığı Amfi Tiyatro'da incelemelerde bulundu.

Başkan Posbıyık, Amfi Tiyatro'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar hazır hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Yenileme bittikten sonra sahne alanı daha geniş, modern ve çok daha kullanımlı Amfi Tiyatro ile sahildeki bütünlük sağlanmış olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Amfi Tiyatro Yenileme Çalışmaları Cumhuriyet Bayramı'na Kadar Tamamlanacak - Son Dakika

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