Amfi Tiyatro Yenileme Çalışmaları Cumhuriyet Bayramı'na Kadar Tamamlanacak

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi, büyük felakette zarar gören Amfi Tiyatro'daki yenileme çalışmalarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar tamamlayacaklarını bildirdi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Amfi Tiyatro'nun tamamlanmasıyla sahildeki bütünlüğün sağlanacağını söyledi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, büyük felakette zarar gören ve batan geminin parçaları söküldükten sonra yenileme çalışmalarının başladığı Amfi Tiyatro'da incelemelerde bulundu.

Başkan Posbıyık, Amfi Tiyatro'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar hazır hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Yenileme bittikten sonra sahne alanı daha geniş, modern ve çok daha kullanımlı Amfi Tiyatro ile sahildeki bütünlük sağlanmış olacak" dedi.