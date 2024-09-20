Amgen Biyoteknoloji Programı 1 Milyon Gence Ulaştı

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Amgen Biyoteknoloji Deneyimi Programı 1 milyon genci bilimsel keşifle tanıştırdı

ANKARA - Amgen Vakfı'nın 'Herkes için bilim, bilim için herkes' hedefiyle yürüttüğü yenilikçi eğitim programlarından Amgen Biyoteknoloji Deneyimi (ABE), dünya genelinde 1 milyon öğrenciye ulaştı. Programın 1 milyon öğrenciye ulaşması nedeniyle Ankara'da program düzenlendi.

Öğretmen ve öğrencilerin biyoteknoloji uygulamaları alanındaki becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülen Amgen Biyoteknoloji Deneyimi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkede 1 milyon öğrenciye ulaştı. Programın 1 milyon öğrenciye ulaşması nedeniyle Ankara'daki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Amgen yöneticileri, Kalkınma Atölyesi Kooperatifi temsilcileri, ABE öğretmen ve öğrencileri katıldı. Öğrenciler etkinlikte program boyunca 'Meyveden DNA İzolasyonu', 'Mikropipet' ve 'Jel Elektroforezi' gibi ABE laboratuvarlarından bazılarını uygularken, ABE öğretmen ve öğrencileri program ile edindikleri deneyimleri paylaştı.

Öğretmenlerin biyoteknoloji alanındaki mesleki gelişimleri destekleniyor

Amgen Türkiye Medikal Direktörü Dr. Mutlu Yeşilboğaz, programın 1 milyon öğrenciye ulaşması ile ilgili, "Amgen Vakfı olarak tüm dünyada bilimsel okur yazarlığı geliştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerin ve gençlerin bilime olan tutkularına yardımcı olmak, bu alanda kendilerini geliştirmek için Amgen Vakfı aracılığıyla çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada olma sebebimiz tüm dünyada 16 ülkede 1 milyonuncu öğrenciye Amgen Biyoteknoloji Deneyimi'ni ulaştırmış olmamız. Bugün bunu Türkiye'deki öğrencilerimizle birlikte kutluyoruz ve çok gururluyuz. Amgen Biyoteknoloji Deneyimi tüm dünyada öğrenciler için erişim ve maliyet engellerini ortadan kaldırarak, bilimsel deneyime ulaşma imkanı sağlıyor. Türkiye'de Amgen Vakfı, Kalkınma Atölyesi ile birlikte iş birliği yaparak hem öğrencilerin bilimsel deneyler yapmasını hem de bu fiziksel şartları sağlamak için birlikte çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi'nden ABE Türkiye Programı Direktörü Dr. Elif Adıbelli Şahin ise şöyle konuştu:

"ABE programına baktığımızda Türkiye bu programı uygulayan 16 ülkeden sadece bir tanesi. Dünya çapında her yıl ortalama bin 500 öğretmen aracılığıyla 90 bin öğrenciye ulaşmış ve bugün burada 1 milyon öğrenciye ulaşmasını kutladığımız bir etkinlikteyiz. 2020 yılında Kalkınma Atölyesi ile bu sürece başladık. Şu anda 10 farklı ilde bu uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Farklı okul türlerinden öğretmenlerimizi barındırıyoruz. Farklı okul türlerini tercih etme nedenimiz ise eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak sosyal kalkınmayı hedefleyen bir kuruluşuz."

Türkiye'de 85 öğretmene, 6 bin 993 öğrenciye ve 55 okula ulaşıldı

Dünyada her yıl ortalama 90 bin öğrenci ve bin 500 öğretmene ulaşan program, Türkiye'de 2020 yılında Kalkınma Atölyesi Kooperatifi yürütücülüğünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ile başlatıldı. Türkiye'de ilk dört yılında Ankara, Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Kırşehir ve Sakarya olmak üzere 10 ilde uygulanan programla 85 öğretmene, 6 bin 993 öğrenciye ve 55 okula ulaşıldı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Kafkas Üniversitesi gibi diğer üniversite ve okullarla yapılan iş birlikleri ile ABE programının Türkiye'de 15'den fazla ilde 4 binden fazla öğrenciye ulaşması hedefleniyor. ABE Türkiye Programı'nın son yılında yapılan değerlendirmelere göre katılımcı öğrencilerin yüzde 98'i programa katıldıktan sonra bilgisinin arttığını düşünüyor. Yüzde 85'i biyoteknoloji ve genetik mühendisliğine dair ilgisinin arttığını söylüyor. Yüzde 86'sı biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanlarındaki kariyerlere dair farkındalığının arttığını ve yüzde 93'ü programın devamına da katılmak istediğini belirtiyor. Programa katılan öğretmenlerin tamamı ise programın sorgulama tabanlı fen eğitimine yönelik sınıf pratiklerine katkı sağladığını vurguluyor ve meslektaşlarına kesinlikle ABE programına katılmasını öneriyor. Öğretmenlerin yüzde 98'i ABE programının mesleki motivasyonunu artırdığını ve bir parçası olmaya devam etmek istediğini dile getiriyor.

Program kapsamında biyoteknolojiyi öğrenciler ve eğitimcilerle buluşturmak için kapsamlı kaynaklar ve laboratuvar malzemeleri sağlanarak, uygulamalı bilim eğitimi daha erişilebilir hale getiriliyor. Türkiye'de Kalkınma Atölyesi Kooperatifi yürütücülüğünde uygulanan program, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerine biyoteknoloji eğitiminde gerekli materyalleri sağlıyor. Öğretmenler, bu eğitimi sınıflarına taşıyarak, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye katkıda bulunuyor.