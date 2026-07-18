Amik Ovası'nda Domates Hasadı Başladı - Son Dakika
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Amik Ovası'nda Domates Hasadı Başladı

Amik Ovası\'nda Domates Hasadı Başladı
18.07.2026 10:40
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35 derecede domates hasadı yapan işçiler, yüksek sıcaklarla mücadele ederek çalışıyor.

HATAY'ın Amik Ovası'nda domates hasadı yapan tarım işçileri, 35 derece sıcak altında çalışıyor.

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip olan Amik Ovası'nda dikilen domateslerin hasadına başlandı. Amik Ovası'nda 35 derece sıcak altında hasadı yapılan domates, salçalık ve yemeklik olarak iç piyasaya dağıtılıyor. Sabah serinliğinin olduğu saat 05.00'te servis midibüsleriyle tarlalara giden işçiler ise saat 14.00'e kadar 1100 TL yevmiye için alın teri döküyor. Günlük 8 saat çalışan işçileri en fazla zorlayan etken ise aşırı sıcaklar oluyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren işçibaşı Mehmet İşçimen, zor çalışma şartları nedeniyle işçi bulmakta zorlandıklarını söyledi. İşçimen, "Ovada çok işçiye ihtiyaç var. Aldıkları ücret yetersiz ama üretimi ve çiftçiyi de düşünmek lazım" dedi.

Üretici Abdurrahman Alver, "Amik Ovası'nda sofralık ve salçalık domates üretiyoruz. Hasat ay sonuna kadar sürecek. Günlük, sebze hali veya şehir dışından gelen tüccarların talebine göre hasat ediyoruz. Bu yıl ürün kaliteli ancak domates fiyatları patates, soğan, kavuna göre düşük. Mahsul iyi, ürün kaliteli. Bugünlerde fiyatlar kilo başına 13-15 TL bandındadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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