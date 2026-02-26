Amine\'nin Yüzme Tedavisi

Tekirdağ'da Rasmussen ensefalitiyle (beyin iltihabı) mücadele eden 6 yaşındaki Amine Dorceylan, yaklaşık iki aydır düzenli olarak gittiği yüzmeyle kaslarını güçlendirerek tedavi sürecine destek sağlıyor.

Nadir görülen nörolojik bir hastalık olan Rasmussen ensefaliti nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Amine'nin ailesi, yüzmenin kızlarına iyi gelebileceğini öğrenince harekete geçti.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başlayan Amine, haftada iki gün havuza gidiyor.

Küçük kız, suyun içinde yaptığı egzersizlerle kaslarını güçlendirirken, özgüvenini de artırıyor.

Amine'nin 10 yaşındaki ablası Hümeyra Dorceylan da yüzme kursuna katılarak kardeşine destek oluyor.

Abla-kardeş birlikte spor yaparak hem motivasyonlarını artırıyor hem de zorlu süreci daha güçlü geçiriyor.

"Yüzmenin faydasını gördük, diğer ailelerin de ulaşmasını isteriz"

Baba Tuncay Dorceylan, AA muhabirine, yüzmenin kızının hayatında önemli bir değişim oluşturduğunu söyledi.

Rasmussen ensefalitinin vücudun bir tarafında güçsüzlüğe yol açtığını belirten Dorceylan, "Yaklaşık iki aydır yüzme kursuna geliyoruz. Kızımın kas gelişiminde ilerleme gördük. Havuz sayesinde daha iyi sonuçlar almaya başladık." dedi.

Yüzmenin yalnızca fiziksel değil, psikolojik açıdan da katkı sağladığını vurgulayan Dorceylan, engelli bireylerin su sporlarına erişiminin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Ablanın da kardeşine büyük destek verdiğini anlatan Dorceylan, "Birlikte havuza giriyorlar. Bu hem Amine'ye moral oluyor hem de gelişimine katkı sağlıyor. Yüzmenin faydasını gördük, diğer ailelerin de ulaşmasını isteriz." diye konuştu.

Yüzme antrenörü Anıl Bulut da yüzmenin kasları zorlamadan çalıştıran en etkili sporlardan biri olduğunu anlattı.

Amine ile yaklaşık iki aydır çalıştıklarını belirten Bulut, su içi egzersizlerin kas hareketliliğini artırdığını ifade etti.

Bulut, Amine'nin hastalığı nedeniyle vücudunun bir tarafında güç kaybı bulunduğunu aktararak, "Suda yaptığımız egzersizlerle kol ve bacaklarını daha aktif kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Düzenli çalışmayla daha iyi noktaya geleceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.