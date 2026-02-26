Amine'nin Yüzme Tedavisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amine'nin Yüzme Tedavisi

Amine\'nin Yüzme Tedavisi
26.02.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'daki 6 yaşındaki Amine, Rasmussen ensefalitiyle yüzme sayesinde güçleniyor.

Tekirdağ'da Rasmussen ensefalitiyle (beyin iltihabı) mücadele eden 6 yaşındaki Amine Dorceylan, yaklaşık iki aydır düzenli olarak gittiği yüzmeyle kaslarını güçlendirerek tedavi sürecine destek sağlıyor.

Nadir görülen nörolojik bir hastalık olan Rasmussen ensefaliti nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Amine'nin ailesi, yüzmenin kızlarına iyi gelebileceğini öğrenince harekete geçti.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başlayan Amine, haftada iki gün havuza gidiyor.

Küçük kız, suyun içinde yaptığı egzersizlerle kaslarını güçlendirirken, özgüvenini de artırıyor.

Amine'nin 10 yaşındaki ablası Hümeyra Dorceylan da yüzme kursuna katılarak kardeşine destek oluyor.

Abla-kardeş birlikte spor yaparak hem motivasyonlarını artırıyor hem de zorlu süreci daha güçlü geçiriyor.

"Yüzmenin faydasını gördük, diğer ailelerin de ulaşmasını isteriz"

Baba Tuncay Dorceylan, AA muhabirine, yüzmenin kızının hayatında önemli bir değişim oluşturduğunu söyledi.

Rasmussen ensefalitinin vücudun bir tarafında güçsüzlüğe yol açtığını belirten Dorceylan, "Yaklaşık iki aydır yüzme kursuna geliyoruz. Kızımın kas gelişiminde ilerleme gördük. Havuz sayesinde daha iyi sonuçlar almaya başladık." dedi.

Yüzmenin yalnızca fiziksel değil, psikolojik açıdan da katkı sağladığını vurgulayan Dorceylan, engelli bireylerin su sporlarına erişiminin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Ablanın da kardeşine büyük destek verdiğini anlatan Dorceylan, "Birlikte havuza giriyorlar. Bu hem Amine'ye moral oluyor hem de gelişimine katkı sağlıyor. Yüzmenin faydasını gördük, diğer ailelerin de ulaşmasını isteriz." diye konuştu.

Yüzme antrenörü Anıl Bulut da yüzmenin kasları zorlamadan çalıştıran en etkili sporlardan biri olduğunu anlattı.

Amine ile yaklaşık iki aydır çalıştıklarını belirten Bulut, su içi egzersizlerin kas hareketliliğini artırdığını ifade etti.

Bulut, Amine'nin hastalığı nedeniyle vücudunun bir tarafında güç kaybı bulunduğunu aktararak, "Suda yaptığımız egzersizlerle kol ve bacaklarını daha aktif kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Düzenli çalışmayla daha iyi noktaya geleceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amine'nin Yüzme Tedavisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan önemli açıklamalar HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:48
Yer: Diyarbakır Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı
Yer: Diyarbakır! Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:40:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Amine'nin Yüzme Tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.