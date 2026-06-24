Amiral Turgut Reis, Bodrum Turgutreis'te Anıldı - Son Dakika
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Amiral Turgut Reis, Bodrum Turgutreis'te Anıldı

24.06.2026 11:52  Güncelleme: 13:04
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Amiral Turgut Reis, şehadetinin 461. yılında Bodrum Turgutreis'te düzenlenen tören, kortej yürüyüşü ve konserle anıldı. Etkinlikler kapsamında TCG Köyceğiz Gemisi ziyarete açıldı.

(MUĞLA) - Amiral Turgut Reis, şehadetinin 461'inci yılında Bodrum Turgutreis'te düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Etkinlikler kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Köyceğiz Gemisi, D-Marin Turgutreis Limanı'nda ziyarete açıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Amiral Turgut Reis'i Anma Etkinlikleri kapsamında 23 Haziran Salı günü Karabağ Mahallesi'nde bulunan Turgut Reis Heykeli önünde anma töreni ve ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Anma törenine Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Deniz Albay Tolga Tirelioğlu, Turgutreis Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği Başkanı Tarık Eray Çakır, İzmir Devlet Konservatuvarı Sanatçısı ve Amiral Turgut Reis'in torunu Numan Pekdemir, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Amiral Turgut Reis'in Türk ve dünya denizcilik tarihindeki yeri ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi.

Anma töreninin ardından Turgutreis Mehmet Hilmi Caddesi'nde başlayan kortej yürüyüşü, İncirliova Mehteran Takımı eşliğinde Atatürk Meydanı'na kadar devam etti. Meydanda düzenlenen programda Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu tarafından anma konseri verildi.

Başkan Mandalinci, anma konserinde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Her dönemin komutanından ve devlet adamından kıvançla bahsederek; nereden geldiğimizi unutmadan, nereye gideceğimize karar vererek Amiral Turgut Reis'in torunları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak durmadan, yorulmadan yürüyecek; Türk'ün sancağını, Türk'ün bayrağını en ileride dalgalandıracağız."

Konserin ardından etkinlikler, Turgutreis Yalı Camii önünde gerçekleştirilen lokma ikramıyla sona erdi.

KARABAĞ KIYILARINDAN AKDENİZ'E: TURGUTREİS'İN İZİNDE" SÖYLEŞİSİ

Öte yandan, 22 Haziran Pazartesi günü Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Karabağ Kıyılarından Akdeniz'e: Turgutreis'in İzinde" başlıklı söyleşi, araştırmacı ve konuşmacı Tarık Eray Çakır'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Turgutreis'in tarihsel kimliği, denizcilik mirası ve Karabağ kıyılarıyla Akdeniz arasındaki kültürel ve tarihi bağların ele alındığı programa Mandalinci'yi temsilen Meclis Üyesi Damla Tok, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Osman Köseoğlu, Karabağ ve Turgutreis mahalle muhtarları, Sanatçı Numan Pekdemir, Bodrum Belediyesi birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Amiral Turgut Reis, Bodrum Turgutreis'te Anıldı - Son Dakika

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