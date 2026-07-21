Ammar Mahmud, Arapça'da Türkiye Birincisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ammar Mahmud, Arapça'da Türkiye Birincisi

Ammar Mahmud, Arapça\'da Türkiye Birincisi
21.07.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ammar Mahmud, YDT'de Arapça'da Türkiye birincisi oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça'da Türkiye birincisi olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ammar Mahmud, üniversitede elektronik mühendisliği eğitimi alarak kariyerini sayısal alanda şekillendirmeyi hedefliyor.

Aslen Mısırlı olan ve ilkokul yıllarında Türkiye'ye gelerek eğitimini burada sürdüren Ammar Mahmud, bugün açıklanan YKS'nin YDT oturumunda Arapça'da Türkiye birincisi ve sayısalda Türkiye 316'ncısı oldu.

Yalova'da yaşayan ailesinden ayrılarak lise eğitimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Mahmud, elde ettiği başarının ardındaki emeği AA muhabirine anlattı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hem TEKNOFEST hem de TÜBİTAK gibi yarışmalarla kendini inşa etme şansı bulduğunu söyleyen Mahmud, "Bunların kariyer hayatımı belirlemede bana çok büyük yararı dokundu. Allah'a şükür 2 yıllık yoğun bir YKS sürecinin ardından lise hayatımı en güzel şekilde taçlandırma imkanı buldum." dedi.

Yoğun bir tempo içerisinde sınava hazırlandığını aktaran Mahmud, "Kesinlikle çok zorlu bir süreçti. YKS'nin 'kolay' dışında her türlü tanımı olabilir. Her gün YKS ile hemhal oluyorduk. Her sabah 'YKS için ne yapabilirim?' diye kalkıyorduk. Dinlendiğimiz günlerde bile 'Ben YKS için dinleniyorum.' diyorduk. Çalışabildiğim kadar çalışıyordum, hasta olduğum günlerde bile çalışmaya çalışıyordum. Çok şükür hepsi sona erdi." ifadelerini kullandı.

Mahmud, ailesinin ve öğretmenlerinin kendisine hem motivasyon hem de akademik anlamda çok büyük destekleri olduğu söyledi.

Kariyer hedefine de değinen Mahmud, "Ben ana dilimi geliştirmek adına sürekli okumalar yapıyordum. Benim Arapçadaki başarım daha çok buna bağlıydı. YDT sınavı da daha çok okuma anlamaya dayalı bir sınav olduğu için onun çok büyük bir katkısı oldu. Hani biraz daha çok uzun süreli bir birikimin sonucu bu oldu. Benim ana kariyerim aslında sayısal üzerinden ilerliyor. Kariyerimi elektronik mühendisliği üzerine kurmak istiyorum. Üniversitelere de tercih döneminde karar vereceğiz." diye konuştu.

Mahmud, YKS'ye gireceklerin en iyi çalışma sistemi arayışına takılıp vakit kaybetmemelerini söyleyerek, "Bazıları en ideal çalışma metodunu bulmada boğulabiliyorlar, çok fazla zaman kaybedebiliyorlar. Merak etmeyin, YKS'de ideal çalışma metodu diye bir şey yok. Herkesin kendine özel metodu vardır. Siz herhangi bir metoda tutunarak, her günü YKS ile hemhal olarak geçirirseniz yine çok büyük başarılara imza atacaksınız." tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Türkiye, Eğitim, Güncel, Yaşam, YKS, YDT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ammar Mahmud, Arapça'da Türkiye Birincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu
Bir dönem Türkiye’nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor
Bolu’da lamba patladı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı Bolu'da lamba patladı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı
İran’ın bu ay düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı iddiası İran'ın bu ay düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı iddiası
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
İngiltere’nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump’la görüştü Telefonda İran sözü İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump'la görüştü! Telefonda İran sözü

21:50
CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı
21:34
Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi
Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi
21:09
Orta Doğu yangın yeri İran, Bahreyn ve Erbil’i vurdu
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu
20:24
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu
19:53
Canlı anlatım: İlk gol serbest vuruştan geldi
Canlı anlatım: İlk gol serbest vuruştan geldi
19:50
Özgür Özel’in kuracağı “Yeni Parti“ye itiraz
Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 22:07:19. #7.12#
SON DAKİKA: Ammar Mahmud, Arapça'da Türkiye Birincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.