Amnesty: Geri Dönüş Merkezleri Guantanamo'ya Benziyor - Son Dakika
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Amnesty: Geri Dönüş Merkezleri Guantanamo'ya Benziyor

24.06.2026 10:46
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Uluslararası Af Örgütü, planlanan geri dönüş merkezlerini Guantanamo'ya benzeterek eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerde kurulması planlanan geri dönüş merkezlerini Guantanamo Hapishanesi'ne benzetti.

Amnesty International Almanya Genel Sekreteri Julia Duchrow, Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte, kurulması planlanan geri dönüş merkezleri için ABD'nin 11 Eylül saldırılarından sonra "teröre karşı küresel savaş" söylemiyle kurduğu ve işkence gibi uluslararası hukuka aykırı pek çok eylemin merkezi haline gelen "Guantanamo Hapishanesi" nitelemesinde bulundu.

Duchrow, bu merkezlerin, hukuki güvencelerin zayıfladığı alanlar oluşturacağını savunarak, buralarda tutulacak kişilerin avukatlara erişimde zorluk yaşayabileceğini ve insanlık dışı koşullarla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.

Daha önce bazı ülkelerde benzer uygulamalara yönelik girişimlerin mahkemelerce hukuka aykırı bulunduğunu hatırlatan Duchrow, insan hakları ihlallerinin bu modelin yapısal bir parçası olabileceğini ifade etti.

Duchrow, diğer ülkelerin, bu tür girişimlerinin mahkemeler tarafından "hukuka aykırı" ilan edilmesinin tesadüf olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Bernd Krösser ise Almanya ve diğer AB ülkelerinin bu tür merkezler kurma planını savundu.

Krösser, bu merkezlerde uluslararası mülteci ve insan haklarına uyulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Guantanamo, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amnesty: Geri Dönüş Merkezleri Guantanamo'ya Benziyor - Son Dakika

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