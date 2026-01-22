If Wedding Fashion İzmir'den Dünya Sahnesine

(İZMİR) - IF Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nı kazanarak moda yolculuğuna başlayan Amor Garibovic, bugün dünya yıldızlarıyla çalışan uluslararası bir tasarımcı olarak aynı podyuma bu kez jüri üyesi kimliğiyle döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliğiyle 20-22 Ocak'ta düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamındaki Gelinlik Tasarım Yarışması, genç tasarımcıları moda dünyasına kazandırmayı sürdürüyor. Naomi Campbell, Doja Cat gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışan, Tarkan'ın son İstanbul konserinde giydiği ceketin tasarımına da imza atan Amor Garibovic'in moda yolculuğu, 2017 yılında, IF Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda kazandığı birincilikle başladı. Garibovic'in, "Burası benim ikinci evim" dediği IF Wedding Fashion İzmir podyumlarında attığı ilk adım, yıllar içinde uluslararası sahnelere uzanan bir başarı hikayesine dönüştü.

Yarışmanın 2017 yılı birincisi Amor Garibovic, 2018 yılında IF Wedding Fashion İzmir podyumlarında gerçekleştirdiği performans defilesiyle tasarımlarını ilk kez profesyonel ölçekte sergiledi. Bu sürecin ardından kendi markasını kuran Garibovic, kısa sürede Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası moda dünyasında dikkat çeken projelere imza attı. Bugün kariyerinin başladığı Gelinlik Tasarım Yarışması'nda jüri üyesi olarak yer alan Garibovic, bilgi ve deneyimini genç tasarımcılarla paylaşarak yarışmanın sektöre kazandırdığı sürekliliğe katkı sunuyor.

"O ödülü aldığım için inanılmaz mutluyum"

Garibovic'in tasarımları; aradan geçen yıllar içinde Naomi Campbell ve Doja Cat gibi dünya çapında isimlerin yanı sıra Türkiye'den Sibel Can, Hande Erçel, Gökçe Bahadır, Sinem Kobal, Burcu Esmersoy gibi pek çok ünlü isim tarafından tercih edildi. Son olarak Tarkan'ın yıllar sonra İstanbul'da verdiği konserde Amor Garibovic imzalı bir ceketle sahneye çıkması, tasarımcının ulaştığı noktayı simgeleyen anlardan biri oldu. Garibovic'in kariyeri bu yıl başka önemli bir başarıyla da taçlandı. Garibovic, ELLE Style Awards'ta "Yılın Moda Tasarımcısı" ödülüne layık görüldü. Ödülün kendisi için taşıdığı anlamı dile getiren Garibovic, "ELLE Style Awards 2026'da Yılın Moda Tasarımcısı ödülünü bana layık gördükleri bütün jüri üyelerine teşekkür etmek istiyorum. O ödülü aldığım için inanılmaz mutluyum ve gururluyum" dedi.

"Evimde gibi hissediyorum"

Bu yıl Gelinlik Tasarım Yarışması'nın jüri koltuğunda yer alan Amor Garibovic, genç tasarımcılarla buluşmaktan, onlara ve yarışmaya katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kariyerinin başladığı podyumda olmanın kendisini ilk günkü gibi heyecanlandırdığını söyleyen Garibovic, "Burası benim ikinci evim diyebilirim. Hatta kendimi burada gerçekten kendi evimde gibi hissediyorum. Her yerde de bunu söylüyorum. Yolculuğum burada başladı. 2017 yılında birinci oldum, bütün kariyerimin temeli burada atıldı ve ismim moda dünyasında ilk kez burada duyuldu. O yüzden burası benim için çok duygusal, çok duygu dolu bir yer" diyerek duygularını dile getirdi.

"IF Wedding tüm ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor"

IF Wedding Fashion İzmir'e ve yarışmaya, jüri üyesi olarak dönmenin kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu da söyleyen Garibovic, "Çok farklı hissediyorum. Aynı podyumda yarışmacı olmakla yıllar sonra jüri koltuğunda oturmak bambaşka bir duygu. Finalist tasarımları değerlendirirken genç tasarımcıların heyecanını yakından hissettik. Yarışmacılara ve genç tasarımcılara tavsiyem ise şu: İlk başladığınız zamanki o tutku hiçbir zaman kaybolmasın. Bende hiç gitmedi, hep kaldı. Bu çok zor bir yol, çok zor bir sektör ve çok zor bir meslek. Ama eğer gerçekten yetenek varsa ve o tutku içinizde duruyorsa mutlaka doğru yola giriyorsunuz. Yol sizi seçiyor, siz de o yolu seçiyorsunuz" dedi.

Garibovic, IF Wedding Fashion İzmir'in moda dünyası açısından büyük bir değer olduğunu ifade ederek, "Sadece benim için değil, her sene buradan çıkan genç tasarımcılar için de çok kıymetli bir organizasyon. IF Wedding Fashion İzmir yalnızca İzmir için değil, tüm ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor" diye konuştu.

Uluslararası yeni projelerin müjdesini verdi

Uluslararası projeleri hakkında da bilgi veren Garibovic, son dönemde Amerika merkezli çalışmalarının arttığını belirterek, "Son zamanlarda tasarımlarımı çok farklı alanlarda ve çok farklı isimlerin üzerinde görüyorsunuz. İtalya ve Paris her zaman odağımdaydı ama artık ABD'de Los Angeles ve Miami tarafında da çok güçlü projelerimiz var. Şu an isim paylaşamıyorum, ama çok yakında dünya çapında çok büyük müzisyenler ve bir oyuncuda tasarımlarımı göreceksiniz" dedi.