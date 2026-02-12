Ampul Değiştirirken Elektrik Çarpması

MERSİN'in Tarsus ilçesinde evde ampul değiştirirken elektrik akımına kapılan Eren Boztepe (22), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. Evde ampul değiştirmek isteyen Eren Boztepe, elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boztepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
