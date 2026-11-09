Amsterdam'da Filistin'e destek için 'Kırmızı Çizgi' eylemine 200 bin kişi katıldı - Son Dakika
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Amsterdam'da Filistin'e destek için 'Kırmızı Çizgi' eylemine 200 bin kişi katıldı

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Amsterdam'da 8 Kasım 2026'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine organizatörlere göre yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Kırmızı giyinen göstericiler, Hollanda hükümetine Gazze için daha fazla adım atma ve İsrail'e siyasi, ekonomik, diplomatik baskıyı artırma çağrısı yaptı.

AMSTERDAM, 9 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenen protesto gösterisi, 8 Kasım 2026.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenen geniş çaplı gösteride protestocular, Hollanda hükümetine Gazze'deki çatışmayla ilgili daha fazla adım atma çağrısında bulundu.

Organizatörler, pazar günü "Kırmızı Çizgi" adıyla düzenlenen protestoya yaklaşık 200.000 kişinin katıldığını açıkladı. Gösteriye çok sayıda kişi kırmızı kıyafetlerle katıldı. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, Hollanda hükümetine İsrail üzerindeki siyasi, ekonomik ve diplomatik baskıyı artırma çağrısı yaptı. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Amsterdam'da Filistin'e destek için 'Kırmızı Çizgi' eylemine 200 bin kişi katıldı - Son Dakika
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