Amsterdam'da Filistin İçin Protesto

04.04.2026 19:47
Filistin Toprak Günü'nde Amsterdam'da, Filistinli esirlere idam cezasına karşı gösteri düzenlendi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Filistin Toprak Günü'nün 50. yılı dolayısıyla ve Filistinli esirlere yönelik idam cezasına karşı gösteri düzenlendi.

Farklı kurumlar tarafından Amsterdam Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteride, Filistin Toprak Günü anıldı ve İsrail tarafından Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasa protesto edildi.

Meydanda bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde, Filistin, Türkiye, İran, Lübnan ve Suriye bayraklarının yanı sıra, "Hepimiz Filistinliyiz" ve "Filistinli tutukluların yanındayız, hepsini özgür bırakın", "Yasallaştırılmış linç", "Özgür Filistin", "Siyasetten önce insanlık", "İsrail bir apartheid ülkesidir", "Soykırım" ve "Hollanda, Gazze'deki soykırım için silah sağlamayı durdur" yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.

Göstericiler, "İran ve Lübnan'dan Filistin'e kadar, çocukları öldürmek bir suçtur", "İşgal bir suçtur, halkı özgür bırak, toprağı özgür bırak", "Siyonizm ve İsrail yıkılmalı", "Hollanda'nın suç ortaklığı sona ermeli", "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Çok sayıda Hollandalının yanı sıra farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin de katıldığı yürüyüşte, "Hollanda hükümetinin İsrail'e desteğinin son bulması" mesajı verildi.

"İnsan hakları neden herkes için geçerli de Filistinliler için değil?"

Gösteride konuşma yapan Filistinli aktivist Mohamed Kotesh, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam yasasının insanlığa karşı bir saldırı olduğunu belirterek, Filistinlilere yönelik uygulamaların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Kotesh, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması kapsamında 10 binden fazla Filistinlinin suçlama ve yargılama olmaksızın tutulduğunu, bu kişiler arasında yüzlerce çocuğun da bulunduğunu ifade ederek, bu durumun hukuki olmadığını, sistematik bir baskı mekanizması bulunduğunu vurguladı.

Uluslararası topluma seslenen Kotesh, "İnsan hakları neden herkes için geçerli de Filistinliler için değil? Neden diğer rejimlere karşı yaptırımlar uygulanırken, İsrail uluslararası hukuku çiğnerken dünya sessiz kalıyor? Artık bu çifte standarda tahammülümüz yok." dedi.

Filistinli tutuklular serbest kalana ve bölgede adalet sağlanana kadar protestoların süreceğini dile getiren Kotesh, "Bugün sadece merhamet istemiyoruz, aynı zamanda adalet talep ediyoruz. Yaptırımlar istiyoruz. Kendi hükümetlerimizin bu suçlara ortak olmasına derhal son verilmesini istiyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Mücadelemizi sürdüreceğiz ve direneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amsterdam'da Filistin İçin Protesto - Son Dakika

