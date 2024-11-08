Amsterdam'da İsrailli Taraftarların Olayları - Son Dakika
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Amsterdam'da İsrailli Taraftarların Olayları

İsrailli taraftarlar, Ajax-Maccabi maçı öncesinde Filistin destekçilerine saldırdı.

08.11.2024 10:17
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İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde dün yapılan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp, provokasyonlarda bulunarak olay çıkardı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımıyla Hollanda ekibi Ajax arasında dün yapılan karşılaşma öncesinde, Amsterdam sokaklarındaki Filistin bayraklarının sökülmesi ve İsrailli taraftar gruplarının Filistin destekçisi oldukları gerekçesiyle Arap kökenli taksicilere sopalı saldırılarıyla başlayan olayları, maç esnasında yapılan provokasyonların takip ettiği görülüyor.

Karşılaşma öncesinde, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu sırasında ıslıklı protestoya ve slogan atmaya devam eden İsrailli taraftarlar, stadyum çevresinde ve sokaklarda Filistinlilere soykırım yapılmasını destekleyen sloganlar attı. Stadyum çevresinden paylaşılan görüntülerde, taraftar gruplarının söylediği marşlarda " Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesinin geçtiği duyuluyor.

Öte yandan karşılaşma, 5-0 Hollanda ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

İsrail hükümetine göre "taraftarları saldırıya uğramış"

İsrail hükümeti ise Filistin destekçilerinin karşılık vermesiyle büyüyen olayları, taraftarlarının saldırıya uğradığı şeklinde sunmaya çalıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, yaptığı açıklamada, 10 İsrailli taraftarın bu "saldırılarda" yaralandığını iddia etti.

Sa'ar, olayların kontrol altına alındığını vurgularken Amsterdam'daki İsraillilere, otellerinde kalmalarını tavsiye etti.

İsrail Başbakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Amsterdam'da İsrail vatandaşlarına yönelik "aşırı şiddet olayı" hakkında bilgilendirildiği, Dışişleri Bakanı dahil yetkililerle durumun değerlendirildiği ve düzenli güncel bilgiler alındığı belirtildi.

Netanyahu da yaptığı açıklamada, saldırıları "ciddi" olarak nitelendirirken İsrail vatandaşlarının tahliyesi için "iki kurtarma uçağının gönderilmesi" talimatını verdiğini söyledi.

Netanyahu, ayrıca Hollandalı yetkilileri "saldırganlara karşı kararlı ve hızlı bir şekilde hareket etmeye ve vatandaşlarının huzurunu sağlamaya" çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da saldırılara dair yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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