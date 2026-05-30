AnadolFest 2026 İzmir'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AnadolFest 2026 İzmir'de Başladı

30.05.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de AnadolFest 2026'da 45 klasik Anadol aracı sergileniyor. Etkinlik büyük ilgi görüyor.

İzmir'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Anadol marka 45 aracın sergilendiği "AnadolFest 2026" başladı.

İzmir Anadol Kulübü ve Balçova Belediyesi işbirliğinde İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde, 1967-1991 yılları arasında üretilen 45 Anadol marka otomobil sergileniyor.

Klasik otomobil tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ziyaretçiler, araçları yakından inceleyip fotoğraf çektirme fırsatı buldu.

Bir televizyon dizisinde kullanılan ve "Beyaz Güvercin" olarak bilinen otomobil de festivalde ilgi odağı oldu. Vatandaşların araç üzerine imza atmasına izin verildi.

Festival kapsamında Anadol marka araçlar yarın akşam saatlerine kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Türkiye'nin farklı illerinden katılım

İzmir Anadol Kulübü Derneği Başkanı Mert Gökyer, AA muhabirine, üçüncüsünü düzenlediklerini ve Türkiye'nin ilk seri üretim yerli otomobillerini sergilediklerini söyledi.

Anadol marka otomobilleri tanıtmaya çalıştıklarını belirten Gökyer, "İnsanların katılımı fazla olsun diye bu yıl yaz aylarını tercih ettik. Şu anda alanımızda 45 araç var. Bunlardan yaklaşık 20-25 tanesi restorasyon görmüş ve hala fabrikasyon kondisyonunda olan araçlar. Diğerleri ise Anadol sevdalılarının günlük hayatlarında kullanıp binmiş olduğu araçlar." dedi.

Gökyer, festivale İzmir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Bursa ve Çanakkale'den de Anadol tutkunlarının katıldığını, ziyaretçi ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

Her yaştan ziyaretçinin festivale ilgi gösterdiğini ifade eden Gökyer, 7'den 70'e herkesin araçları inceleme fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Kültür, İzmir, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel AnadolFest 2026 İzmir'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

17:21
Antonio Conte’nin Fenerbahçe’den istediği paraya bakın
Antonio Conte'nin Fenerbahçe'den istediği paraya bakın
16:58
42 ili birbirine bağlayacak proje Yarısına yakını bitti
42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti
15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 17:32:03. #7.12#
SON DAKİKA: AnadolFest 2026 İzmir'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.