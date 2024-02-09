Anadolu Adalet Sarayı'nda Hükümlüler İçin Kafeterya Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anadolu Adalet Sarayı'nda Hükümlüler İçin Kafeterya Hizmete Açıldı

Anadolu Adalet Sarayı\'nda Hükümlüler İçin Kafeterya Hizmete Açıldı

Anadolu Adalet Sarayı'nda, cezaevi hükümlülerinin meslek edinme ve var olan mesleki bilgilerini geliştirmeleri amacıyla çalıştırılacağı kafeterya hizmete sunuldu. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından adliyenin eksi 2'nci katında konumlandırılan MACİK Adliye Kafeterya, 30 personelle hizmet verecek. Hükümlülerin meslek edinme ve var olan mesleki bilgilerini geliştirmesi hedefiyle açılan kafeteryada, hükümlülerin yaptıkları yiyecek ve içecekler satışa sunulacak ve elde edilen gelirin bir kısmıyla hükümlülere maaş ödemesi yapılacak. Açılışa katılan başsavcı vekilleri, savcılar, hakimler ve adliye personeline kafeteryadaki ürünler ikram edildi.

09.02.2024 12:17  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Adalet Sarayı'nda, cezaevi hükümlülerinin meslek edinme ve var olan mesleki bilgilerini geliştirmeleri amacıyla çalıştırılacağı kafeterya hizmete sunuldu.

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunca adliyenin eksi 2'nci katında konumlandırılan MACİK Adliye Kafeterya, 30 personelle hizmet verecek.

Hükümlülerin meslek edinme ve var olan mesleki bilgilerini geliştirmesi hedefiyle açılan, infaz koruma memurlarının da görev yapacağı kafeteryada, hükümlülerin yaptıkları yiyecek ve içecekler satışa sunulacak. Elde edilen gelirin bir kısmıyla da hükümlülere maaş ödemesi yapılacak.

Cezaevi idaresinden sorumlu Başsavcı Vekili Kadir Yılmaz'ın ev sahipliği yaptığı açılışa katılan başsavcı vekilleri, savcılar, hakimler ve adliye personeline, kafeteryadaki ürünler ikram edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Anadolu Adalet Sarayı, Maltepe, Cezaevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Adalet Sarayı'nda Hükümlüler İçin Kafeterya Hizmete Açıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:37:07. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Adalet Sarayı'nda Hükümlüler İçin Kafeterya Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement