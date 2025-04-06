Anadolu Ajansı 105 Yaşında - Son Dakika
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Anadolu Ajansı 105 Yaşında

OMÜ Rektörü Aydın, Anadolu Ajansı'nın 105. yılını kutladı ve katkıları için teşekkür etti.

06.04.2025 10:16
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

"Değişen Dünyanın Habercisi Anadolu Ajansı 105 yaşında." ifadesini kullanan Aydın, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı süresince milli birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı milleti uyanık tutmak, ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları halka bildirmek amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 105. yaşını kutluyorum."

Anadolu Ajansının 105 yıldır önemli rol üstlendiğini belirten Aydın, "Anadolu Ajansına habercilikteki özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Aydın, Son Dakika

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