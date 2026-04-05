Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

Siirt'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Tanık, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, sadece bir haber ajansı değil, tarihe tanıklık eden bir hafızadır. Kurulduğu günden bu yana hakikatin izinde, milletin sesi, dünyaya açılan güvenilir bir köprü olan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz."

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç da sosyal medya hesabından Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kurulduğu günden bugüne yana, doğru ve güvenilir haberciliği esas alan Anadolu Ajansının kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Altunç, "Toplumsal hafızanın oluşmasına kıymetli katkılar sunmuştur. Bu anlamlı yıl dönümünde emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Siirt Şube Başkanı Nevzat Amcalar, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Amcalar, "Kurulduğu günden bu yana doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliği esas alan Anadolu Ajansı, milletimizin ortak hafızasına ışık tutan, hakikatin izini süren müstesna bir kurum olmuştur. Her zaman gerçeğin yanında durarak toplumsal bilincin güçlenmesine önemli katkılar sunmuştur. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, Anadolu Ajansının aynı sorumluluk ve kararlılıkla nice yıllar boyunca görevini sürdürmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Naci Özay da AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyunun aydınlatılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. İlkeli duruşu ve köklü birikimiyle, ülkemizin sesi olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."