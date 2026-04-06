Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

06.04.2026 17:25
Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı'nın 106. yıl dönümünde kurumun küresel etki gücünü vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Anadolu Ajansı (AA) İstiklal Mücadelesi ortamında 1920'de kurulan ve Türkiye'de ne olduğunu dünyaya anlatmak üzere oluşturulmuş bir yapıydı. Şimdi Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada olanları dünyaya anlatma amacını sergileyen çok önemli bir kuruluş haline geldiğini görüyorum." dedi.

Duran, Anadolu Ajansı'nın (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla AAtölye'de düzenlenen programa katıldı.

Programın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Duran, "Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Öncelikle Anadolu Ajansı İstiklal Mücadelesi ortamında 1920'de kurulan ve Türkiye'de ne olduğunu dünyaya anlatmak üzere oluşturulmuş bir yapıydı. Ancak şimdi geldiğimizde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada olanları dünyaya anlatma amacını sergileyen çok önemli bir kuruluş haline geldiğini görüyorum. Bu oldukça memnuniyet verici bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyadaki haber ajansları arasında ilk 5 arasında olmayı kendisine amaç edinen Anadolu Ajansı, kapasitesini geliştirerek teknolojiye de uyum sağlayarak bugün artık dünyadaki birçok olayın kendisiyle anlatıldığı bir kurum haline geldi." diyen Duran, şunları kaydetti:

"Elbette yapılacak çok şey var ama ürettiği içeriklerle dünyayı dünyaya anlatan bir ajans olma ama bunu yaparken de kendi değerlerimizi, adaleti, hakkı, evrensel değerleri öne alan bir kurum olması gerçekten değerli. Ben bu anlamda hem genel müdürümüze hem de Anadolu Ajansının değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Derbiye bu şekilde geldi Kim olduğunu tahmin edemezsiniz Derbiye bu şekilde geldi! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Beşiktaş’ta sakatlık Yıldız isim hastaneye kaldırıldı Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi

17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
