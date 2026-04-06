Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Anadolu Ajansı (AA) İstiklal Mücadelesi ortamında 1920'de kurulan ve Türkiye'de ne olduğunu dünyaya anlatmak üzere oluşturulmuş bir yapıydı. Şimdi Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada olanları dünyaya anlatma amacını sergileyen çok önemli bir kuruluş haline geldiğini görüyorum." dedi.

Duran, Anadolu Ajansı'nın (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla AAtölye'de düzenlenen programa katıldı.

Programın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Duran, "Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Öncelikle Anadolu Ajansı İstiklal Mücadelesi ortamında 1920'de kurulan ve Türkiye'de ne olduğunu dünyaya anlatmak üzere oluşturulmuş bir yapıydı. Ancak şimdi geldiğimizde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada olanları dünyaya anlatma amacını sergileyen çok önemli bir kuruluş haline geldiğini görüyorum. Bu oldukça memnuniyet verici bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyadaki haber ajansları arasında ilk 5 arasında olmayı kendisine amaç edinen Anadolu Ajansı, kapasitesini geliştirerek teknolojiye de uyum sağlayarak bugün artık dünyadaki birçok olayın kendisiyle anlatıldığı bir kurum haline geldi." diyen Duran, şunları kaydetti:

"Elbette yapılacak çok şey var ama ürettiği içeriklerle dünyayı dünyaya anlatan bir ajans olma ama bunu yaparken de kendi değerlerimizi, adaleti, hakkı, evrensel değerleri öne alan bir kurum olması gerçekten değerli. Ben bu anlamda hem genel müdürümüze hem de Anadolu Ajansının değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum."