Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Uluslararası Anadolu Ankası-2025" tatbikatının askeri serbest paraşüt atlayışlarıyla devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatı, askeri serbest paraşüt atlayışları ile devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı Devam Ediyor - Son Dakika
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