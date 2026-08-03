Anadolu Dostluk Rallisi Başladı - Son Dakika
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Anadolu Dostluk Rallisi Başladı

Anadolu Dostluk Rallisi Başladı
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TÜVTÜRK destekli Anadolu Dostluk Rallisi, Çanakkale-Balıkesir etabı ile yerel kültürü tanıtıyor.

TÜVTÜRK'ün desteğiyle ilk kez düzenlenen ve 11 şehri kapsayan Anadolu Dostluk Rallisi'nin, Çanakkale- Balıkesir etabı yapıldı.

Yerel deneyimleri odağına alan, "görmek", "tanımak", "paylaşmak" ve "iz bırakmak" temalarıyla düzenlenen rallide, çoğunluğu klasik araçlardan oluşan konvoy Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesine ulaştı.

Klasik rallilerden farklı olarak tasarlanan organizasyonda katılımcılar, her şehirde yerel kültürü deneyimleme fırsatı buluyor.

Sosyal sorumluluk projelerini odağına alan etkinlikte katılımcılar, gittikleri şehirlerde yaşlı bakım evleri, yetiştirme yurtları gibi kurumları ziyaret ediyor.

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır dünyanın en uzun rallilerini organize ettiklerini belirterek, Anadolu Dostluk Rallisi projesini pandemiden önce planladıklarını ve bu yıl hayata geçirdiklerini söyledi.

Sultanahmet Meydanı'ndan 80 araçla start aldıklarını belirten Serin, şöyle konuştu:

"Amaç gittiğimiz şehirlere tanıtım ve ekonomik anlamda ne gibi katkı sunabileceğimizdir. Bu bir takım çalışması. Bizi bu projede en büyük destekleyen Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, valilikler, jandarma, polis ve zabıtalarımıza teşekkür ediyorum. Küçükkuyu'da Zeus Altarı'na çıkacaktık ancak orman yangınları nedeniyle bu havada ormana araçla girmek istemedik. Çevreye duyarlılık gösteren yarışmacılarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum."

Ralliye Mersin'den katılan Osman Saygın, organizasyonun çok zevkli geçtiğini ifade ederek, "İstanbul'dan başladıktan sonra Çanakkale'yi ziyaret ettik, oradaki huzurevi ve çocuk bakım merkezlerini ziyaret ettik. Şimdi Akçay'dayız. Aşağı doğru Akdeniz'e inip, oradan Ankara'ya çıkacağız." dedi.

Bulgaristan'dan katılan Marino Peeters ise geçen sene İpek Yolu Rallisi'ni tamamladığını, bu yıl da Anadolu Drive'da yer aldığını belirterek, "Türkiye'de yaşamış olduğum tecrübelerden ötürü oldukça memnunum. Davet edildiğimiz her noktada büyük bir misafirperverlik gördüm. Temel amacım macera olsa da bu dostluk ortamını teneffüs etmek ve ülkenizin tarihi mekanlarını görmek bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Ralli, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, Muğla'nın Bodrum ilçesi, Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos, Konya, Niğde, Kapadokya ve Aksaray'ın ardından Ankara'da sona erecek.

Kaynak: AA

Çanakkale, Balıkesir, Etkinlik, TÜVTÜRK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Dostluk Rallisi Başladı - Son Dakika

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