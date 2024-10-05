Anadolu Efes EuroLeague\'de Galip

(ANKARA) - Anadolu Efes, EuroLeague sezonunun ilk maçında Virtus Bologna ile karşılaştı. Anadolu Efes Virtus Bologna'yı 76-64 yendi.
Anadolu Efes, EuroLeague ilk maçında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'ya konuk oldu. Unipol Arena'da saat 22: 00'deki maçta hakemler Sreten Radovic, Gytis Vilius ve Alberto Baena görev aldı.
Virtus Bologna'nın konuğu olan Anadolu Efes sahadan 76-67 galip ayrıldı. Sezona deplasmanda galibiyetle başlayan Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Türk derbisinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
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