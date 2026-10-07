Anadolu Eğitim Sendikası, MEB\'den 100 öğrencili okullara PDR ataması talep etti

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı'na daha önce açıkladığı "100 öğrencisi bulunan her okula rehber öğretmen/psikolojik danışman atama hedefi"ne yönelik gerekli adımları atması, rehber öğretmen ve psikolojik danışman ihtiyacını karşılayacak yeterli kadro ve atamaları gerçekleştirmesi için çağrıda bulundu.

Anadolu Eğitim Sendikası (AES), okullardaki psikolojik danışman ve rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin "PDR için verilen sözler hayata geçirilmelidir" başlığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullarımızda öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve psikolojik gelişimlerini destekleyecek rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yeterli düzeyde sunulması büyük önem taşımaktadır.

Geçmiş dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 100 öğrencisi bulunan her okula rehber öğretmen/psikolojik danışman atanacağı yönünde ifade edilen hedefin hayata geçirilmesi, eğitim ortamlarının ihtiyaç duyduğu uzman desteğinin sağlanması açısından önemlidir.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak uzun süredir, okullarımızdaki rehber öğretmen ve psikolojik danışman ihtiyacının karşılanması gerektiğini ifade ediyoruz. Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olayları ve öğrencilerin karşı karşıya kaldığı sosyal ve psikolojik sorunlar, bu ihtiyacın ertelenmemesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi; öğrencilerin sorunlarının erken dönemde tespit edilmesi, gerekli desteğin sağlanması ve okullarımızda daha sağlıklı bir eğitim ortamının oluşturulması açısından vazgeçilmezdir.

Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığını, daha önce kamuoyuyla paylaşılan hedefler doğrultusunda gerekli adımları atmaya; rehber öğretmen ve psikolojik danışman ihtiyacını karşılayacak yeterli kadro ve atamaları gerçekleştirmeye davet ediyoruz.

Eğitim ortamlarının güvenliği, öğrencilerimizin geleceği ve eğitim çalışanlarımızın çalışma koşulları için PDR hizmetleri güçlendirilmelidir. Anadolu Eğitim Sendikası olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."