Anadolu Hackathon Ödül Töreni Sivas'ta Yapıldı

Gerçek dünya problemlerine yenilikçi teknolojik çözümler üretmek amacıyla düzenlenen Anadolu Hackathon'un ödül töreni Sivas'ta yapıldı. Yandex Türkiye, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ve Anadolu Üniversiteler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlikte, 60'tan fazla üniversiteden 100'ün üzerinde ekip yarıştı. Toplu taşıma optimizasyonu, teslimat rotalarının iyileştirilmesi ve hava durumu bilgilerinin kullanıcı deneyimini geliştirmesi kategorilerinde çevrim içi düzenlenen yarışmada finalistler SBTÜ'de bir araya geldi.

Ödül törenine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy ve SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul katıldı. Güler, Türkiye'nin dijital yetenekler için merkez olması gerektiğini vurgularken, Şimşek gençlerin teknolojide öncü olmasının önemine değindi. Popovskiy, Yandex'in yapay zeka yüksek lisans programı gibi projelerle eğitimi desteklediğini belirtti. Kul ise etkinliğin Sivas'ın teknoloji merkezi olma yolundaki konumunu güçlendirdiğini ifade etti. Program kapsamında katılımcılara yapay zeka seminerleri verildi.