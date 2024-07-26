Anadolu Otoyolu'nda Büyükbaş Hayvan Taşıyan Tırın Kaza Yapması Ulaşımda Aksamaya Neden Oldu

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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde büyükbaş hayvan taşıyan tırın kaza yapması ulaşımda aksamaya neden oldu.

U.O. yönetimindeki 21 AFA 919 plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Akyazı kesiminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüjde asılı kaldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, yol kenarına savrulan 26 büyükbaş hayvandan 6'sı telef oldu.

Ekipler tırı kurtarma çalışması başlatırken, kaza yerine gelen besiciler de etraftaki hayvanları bir noktada topladı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşımın aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.

Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, gazetecilere kazanın, hayvanların Diyarbakır'dan İstanbul'a götürülürken meydana geldiğini söyledi.

İstanbul'daki besicinin kendilerini araması üzerine kaza yerine gittiklerini belirten Karaduman, "Tırda 26 hayvan vardı, 6'sı telef oldu, 5'i kayıp, onları arıyoruz." dedi.