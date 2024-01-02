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Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu panelvan 2 polis aracına çarptı: 4 polis 18 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu panelvan 2 polis aracına çarptı: 4 polis 18 kişi yaralandı

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir panelvan, kaçmaya çalışırken 2 polis aracına çarptı. Kazada 4 polis ve 14 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü İstanbul'da gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu\'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu panelvan 2 polis aracına çarptı: 4 polis 18 kişi yaralandı
02.01.2024 - 12:57,  Güncelleme: 12:58
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu panelvanın kaçmaya çalışırken 2 polis aracına çarpması sonucu 4'ü polis 18 kişi yaralandı.

Otoyolun İzmit geçişinde uygulama yapan polis ekipleri, İstanbul istikametinde şüphe üzerine 34 GRA 929 plakalı panelvanı durdurmak istedi.

Sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracı ekipler takibe aldı.

Panelvanın kabininden 14 düzensiz göçmen çıktı

Kaçan sürücü, otoyolun Körfez geçişi gişeler mevkisinde 2 polis aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, panelvanın koltuk olmayan kabin bölümündeki 14 düzensiz göçmen ile ekip otolarındaki 4 polis yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Taburcu edilen 13 düzensiz göçmen, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hastanelerdeki 4 polis ile 1 düzensiz göçmenin tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücüyü İstanbul'da gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu panelvan 2 polis aracına çarptı: 4 polis 18 kişi yaralandı - Son Dakika
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