Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kamyon çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kamyon çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kamyon çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında, iki kamyon çarpıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi morga götürüldü.

06.03.2024 12:09  Güncelleme: 12:09
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Dursun Güler (67) idaresindeki 35 APT 053 plakalı kamyon, Gümüşova rampaları mevkisinde, R.E'nin (48) kullandığı 78 DY 807 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, araçta sıkışan sürücü Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif yaralanan U.Y. (34) ambulansla Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılan Güler'in cenazesi morga götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kamyon çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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