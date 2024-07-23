Anadolu Otoyolu\'nda kamyonet devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Murat T. idaresindeki 38 AJA 176 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarısoku mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
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