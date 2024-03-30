Anadolu Otoyolu\'nda lastiği patlayan tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde lastiği patlayan tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Otoyolun Çaydurt mevkisinde İstanbul istikametine seyreden Reşit K. idaresindeki 27 AON 281 plakalı tırın lastiği patladı.
Durumu fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek yardım istedi. Bu sırada Gökhan G. yönetimindeki 41 VS 995 plakalı kamyon, park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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