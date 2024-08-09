Anadolu Otoyolu'nda otobüsün tıra çarpması sonucu 20 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce mevkisinde otobüsün tıra çarpması sonucu 20 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ankara istikametine giden Muhammed Çaylak idaresindeki 57 AAG 077 plakalı yolcu otobüsü, Gümüşova rampaları mevkisinde önünde seyreden Çağatay Kaçan'ın kullandığı 81 AED 319 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüs şoförü ile 19 yolcu yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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