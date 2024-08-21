Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile tır çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile tır çarpışması: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada, otomobil ile tır çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

21.08.2024 11:49
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden Y.K. idaresindeki 34 FE 5883 plakalı otomobil ile H.H. yönetimindeki 49 AB 983 İran plakalı tır, otoyolun Küçük Melen Köprüsü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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