Anadolu Otoyolu'nda Otomobil, Otobüs ve Tırın Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Otomobil, Otobüs ve Tırın Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen kazada, otomobil, otobüs ve tır birbirine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve Ankara istikametinde ulaşımda aksama yaşandı. Yaralılar Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Uzun araç kuyrukları oluştuğu için ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Tır ve otobüs sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

17.07.2024 17:53
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil, otobüs ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, ulaşımda Ankara istikametinde aksama yaşandı.

Otoyolda Ankara yönünde seyreden 34 GDY 408 plakalı otobüs, Maşukiye mevkisinde aynı yöne giden 34 ZP 9881 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil, sürücüsünün kazayı farketmesi üzerine yavaşlayan tıra çarparak durdu.

Kazada, isimleri öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tır ve otobüs sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karabük'e giden otobüsteki yolcular ise başka bir araçla yola devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Otomobil, Otobüs ve Tırın Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda Otomobil, Otobüs ve Tırın Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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