Anadolu Otoyolu'nda panelvanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda panelvanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Otoyolu\'nda panelvanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyreden bir panelvanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

06.06.2024 13:45
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyreden panelvanda çıkan yangın söndürüldü.

Otoyolun Ankara istikametine giden Uğur Ş. idaresindeki 34 VR 1071 plakalı panelvanda Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri mevkisinde yangın çıktı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, alevleri söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Bolu, Düzce ve Kaynaşlı'dan olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında panelvan kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda panelvanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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