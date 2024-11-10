İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.
Otoyolun Üçköprü ve Düzce gişeleri mevkilerindeki sis, D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımları ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda da etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda Sis Etkili - Son Dakika
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