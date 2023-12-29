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Anadolu Otoyolu'nda Sis Etkisi

Düzce geçişinde başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunlaşarak devam etti. Gölyaka, Elmacık, Çiftlik, Turaplar, Hacıahmetler, Beyköy ve Kaynaşlı mevkilerinde görüş mesafesi düştü. Trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri sürücüleri sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca kent merkezi ile D-100 kara yolunda da sis görüldü.

Anadolu Otoyolu\'nda Sis Etkisi
29.12.2023 - 11:27,
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu.

Bölgede gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

Sis nedeniyle otoyolun Gölyaka, Elmacık, Çiftlik, Turaplar, Hacıahmetler, Beyköy ve Kaynaşlı mevkilerinde görüş mesafesi düştü.

Güzergahta ring halinde görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kent merkezi ile D-100 kara yolunda da sis görüldü.

Kaynak: AA
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