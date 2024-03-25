Anadolu Otoyolu\'nda Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kayseri'de silahlı kavgada 1 ölü, 3 yaralı: 2 tutuklu sanığın yargılanması devam ediyor

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 2 tutuklu sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada tutuklu sanıkların beraat ve tahliye talepleri reddedildi. Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaların verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.